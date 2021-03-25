Тимофей Баженов: «Наказание за телефонное мошенничество защитит пенсионеров»

«Введение наказания за телефонное мошенничество, в первую очередь, должно защитить пенсионеров, наших бабушек и дедушек. Их доверчивостью чаще всего и пользуются обманщики. Во время пандемии, количество такого рода преступлений выросло в два раза, поэтому инициатива Банка России заслуживает одобрения. Кроме того, необходимо усилить разъяснительную работу среди пожилых людей», – сказал Баженов.

Телеведущий отметил, что обманщики постоянно меняют схемы, из-за чего правильно квалифицировать их обман и наказать очень сложно. Частично решить проблему удастся тогда, когда такие действия будут подпадать под статью «Мошенничество».