Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Москвичи стали реже бывать в магазинах, но оставлять в них больше денег»

Пандемия изменила потребительское поведение жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москвичи стали более осознанно совершать покупки в пандемию. Теперь они реже ходят в магазины, но покупают больше товаров за один визит. Это повлекло за собой рост среднего чека при сокращении количества транзакций. Изменение коснулось практически всех видов трат – от продуктов питания до сферы развлечения.

«Средний чек на продукты и товары повседневного спроса в московских супермаркетах за год вырос на 22 процента, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В этом феврале он составил 632 рубля, при этом среднесуточное число чеков сократилось на 14 процентов. В магазинах одежды и обуви москвичи также стали бывать реже, но оставлять в них больше денег. В магазинах одежды посетители в феврале в среднем тратили 3811 рублей – на 18 процентов больше, чем годом ранее, а в обувных - 4811 рублей - на 15 процентов больше. Среднесуточное количество чеков в этих магазинах за год сократилось на 16 и 19 процентов соответственно».

По данным Аналитического центра Москвы, горожане стали вдвое реже покупать цветы, но при этом стали выбирать более дорогие букеты. За год на 17% вырос средний чек и в заведениях общепита. При этом число посещений сократилось на 28% по сравнению с февралем 2020 года.

Второй тенденцией и результатом изменения потребительских привычек москвичей в пандемию стал рост онлайн-торговли. За февраль 2021 года посещаемость торговых центров в Москве была ниже на 28,4% показателя февраля 2020 года. При этом общий оборот торговли превысил прошлогодние.

«Очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии, - отметил Владимир Ефимов. - Мы предполагаем, что рост популярности онлайн-покупок продолжится, а традиционные торговые центры будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут лишь дополнением к различным видам досуга».