Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Во всех округах Москвы заработал проект «Свободный доступ»

Тем, кто живет в Северо-Восточном округе столицы, уже наверняка довелось поучаствовать в проекте «Свободный доступ». Городские власти запустили его только в СВАО в пилотном режиме в июне 2020 года. Новшество помогает бороться с самозахватом территорий общего пользования. Горожане через социальные сети могут сообщать в Госинспекцию по недвижимости о незаконных парковках и самозахвате земель. С марта 2021 года проект стал доступен во всех округах столицы.

«В пилотном режиме проект «Свободный доступ» действовал с июня 2020 года в районах Свиблово, Марьина Роща, Бибирево, Останкинский и Алексеевский, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За это время сотрудники ведомства обработали более 80 обращений от жителей. Большинство из них касались установки во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов. От общего числа обращений порядка 60 процентов были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 округов столицы».

По его словам, незаконные автостоянки во дворах стали одним из самых распространенных способов самозахвата территории общего пользования. В 2020 году Госинспекцией по недвижимости было выявлено 120 незаконных парковок. На сегодня почти половину из них переделали под бесплатные автостоянки для жителей ближайших домов.

«В проекте «Свободный доступ» для более оперативного взаимодействия с гражданами ведомство использует платформу Instagram, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - К каждому району столицы, где уже заработал проект, прикреплен ответственный инспектор. Жители этого района могут направить ему обращение в Instagram. Для этого достаточно указать свои ФИО, контактный номер для связи, краткое описание проблемы и фото незаконного сооружения. Затем инспектор в течение трех дней проверяет сообщение. Если подтверждается факт незаконного самозахвата земельного участка, Госинспекция по недвижимости совместно с префектурой округа восстанавливают свободный доступ».

Контакты инспекторов для связи в проекте «Свободный доступ» можно узнать на портале mos.ru в разделе Госинспекции по недвижимости – Деятельность – Приём граждан и организаций – Проект «Свободный доступ».