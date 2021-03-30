Полицейские изъяли у мужчины 1 килограмм мефедрона в Подмосковье

Полиция задержала наркоторговца в Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции изъяли более одного килограмма синтетических наркотиков у жителя Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что 33-летнего мужчину задержали в деревне Головинка в Рузском районе Подмосковья. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

«В ходе осмотра участка местности полицейские обнаружили полимерный сверток с порошкообразным веществом - мефедроном, массой более 1,1 килограмма. Установлено, что мужчина приобрел наркотические средства для последующего незаконного сбыта и поместил их в тайник», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. На период следствия задержанный помещен под стражу.