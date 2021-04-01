Здоровая страна: как надо изменить питание в московских школах

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

«По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем её перегнать, – рассказал организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Основная причина – неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара – не более 25 г, а российские дети получают его до 100-150 г в сутки».

Между тем, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и синдром дефицита внимания. Об этом рассказал нутрициолог Владимир Попов.

«Новые люди» предлагают реформировать систему школьного питания на основе программы, разработанной активистами партийного проекта «Здоровое питание – детям». Руководитель проекта Елена Нечаева убеждена, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.

«Необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», – считает Елена Нечаева. Для этого предлагается ввести в школах ставку организатора здорового питания. В функции специалиста будет входить проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню и, конечно же, контроль закупок продуктов, производимых школой.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

«Необходимо, чтобы приоритетом в вопросах школьного питания было здоровье детей, а не коммерческая прибыль того или иного предприятия. Помимо этого, наша партия предлагает целый блок инициатив, которые сделают питание в учебных заведениях более привлекательным для школьников. Например, для составления блюд по заданным ингредиентам можно привлекать поваров-профессионалов, а также давать детям выбор из множествах блюд», – рассказал лидер столичного отделения «Новых людей» Ярослав Самылин.

Авторы программы предлагают возобновить работу школьных кухонь ведь только свежеприготовленная еда может считаться по-настоящему здоровой. Также школам необходимо самостоятельно проводить прямые закупки продуктов под строгим контролем родителей. Это поможет не только обеспечить качество, но и снизить цены на питание, поскольку исключит коррупционную составляющую. Полезно будет и организовать раздачу еды в формате “шведского стола” – в Татарстане такая практика зарекомендовала себя положительно.