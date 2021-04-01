Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

ПЦР-лаборатория московского диагностического клинического центра №1. Фото: Алиса ТИТКО

Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию провели в столице с начала пандемии. Хотя заболеваемость COVID-19 идет на спад, массовое тестирование продолжается в прежних масштабах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

- В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией, - говорится в сообщении.

Сегодня в Москвы можно записаться на на ИФА- и ПЦР-тестирование. Тесты на COVID-19 так же берутся у пациентов с признаками ОРВИ, с пневмонией и у всех, кто контактировал с людьми, заболевшими коронавирусом. Кроме того, все пациенты неинфекционных стационаров обязаны сдать ПЦР-тест, включая тех, кто ложится на плановую госпитализацию.

Запись на тестирование доступна онлайн или при личном обращении в медицинское учреждение. ПЦР-тестирование сегодня проводится в 162 поликлиниках Москвы. Для детей работают процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Узнать о результатах анализов можно через три дня после ПЦР-теста, данные появляются в электронной медицинской карте пациента.

С 5 декабря 2020 года в Москве развернута масштабная кампания по вакцинации. Первыми от коронавируса привили учителей и медицинских работников - людей, постоянно подвергающихся риску на рабочем месте. С 28 декабря 2020 года делать прививки разрешили людям старше 60 лет после того, как Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пациентам старшего возраста. Москвичи старше 60 лет относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19. С 30 декабря записаться на прививку могут столичные студенты старше 18 лет (для этого потребуется студенческий билет), а также люди, работающие в вузах, колледжах и других учебных организациях. Студенты младше 18 лет пока не могут пройти вакцинацию, так как Минздрав РФ еще не одобрил применение вакцины для детей и подростков.

Пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных и праздничных дней. Выбрать день и время прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, мобильных приложениях, по телефону либо непосредственно в поликлинике. Препарат для вакцинации «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый компонент пациенту вводится после проведенного теста на антитела и обязательного осмотра врача. Второй компонент вводят через две недели после первой прививки.