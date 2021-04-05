В Жуковском задержали пассажирку с драгоценностями на два миллиона рублей

Пассажирке грозит уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Жуковский россиянку, которая попыталась провезти из Дубая незадекларированные ценности. При себе у женщины нашли золотые часы «Harry Winston» и украшение в форме бабочки с бриллиантами и сапфирами. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

«Сотрудник таможни при проведении таможенного контроля багажа пассажирки обнаружил ювелирное украшение в виде бабочки со вставками из бриллиантов и сапфиров, а также коробку синего цвета, в которой находились золотые часы американского бренда «Harry Winston», -цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Таможенная стоимость найденных товаров составила порядка 2,2 миллиона рублей. В настоящее время оба предмета изъяты у нарушительницы.

Теперь женщине грозит уголовное дело о контрабанде ювелирных изделий, входящих в перечень стратегически важных товаров.