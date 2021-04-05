Тимофей Баженов: «Мы не дадим лошадям погибнуть»

Спасение лошадей – достойно огромного уважения. Фото: Максим Манюров

«Сложившиеся здесь ситуация – недопустима, лошадей пытаются отправить на колбасу, а они добрые и умные. Им нужно найти новый дом.

Я понимаю значимость конюшни, она важна и детям, которые проходят иппотерапию, и их родителям. Выкинуть этих животных на улицу мы не позволим, погибнуть им не дадим. Будем искать варианты, как им помочь.

Спасибо всему коллективу конюшни. То, что вы спасли лошадей – достойно огромного уважения», – прокомментировал тележурналист Тимофей Баженов.

Обращение поступило от коллектива конюшни находящейся в Останкинском районе Москвы, в штаб «Движение Баженова» с просьбой о помощи по спасению лошадей. Конный клуб несколько лет находится в стадии ликвидации, аренда земельного участка истекла, и его собственники требуют выезда клуба с территории. Несмотря на отсутствие средств, неимоверными усилиями коллективу конюшни удалось сохранить 23 лошади.

«Золотая подкова» – социально значимый объект, так как реализует программу поддержки детей с ДЦП, и существует с 1989 года.