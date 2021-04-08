Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Москвичей предупредили о снеге с дождем Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 8 апреля, в Москве может выпасть около 13 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы апреля и полную норму для первой декады месяца. Синоптики отметили, что, как правило, за весь апрель в столице выпадает около 44 миллиметров осадков.

По прогнозам специалистов, в четверг ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит 2-4 градуса выше нуля. Предположительно, каждые три часа в столице будет выпадать по 3-4 миллиметра осадков, передает РИАМО.

Причиной ухудшения погоды специалисты называют балканский циклон. Ожидается, что снег с дождем будет идти весь деть, ненастье завершится только к вечеру.

Также метеорологи предупреждают о резких скачках атмосферного давления. В ближайшие два дня оно может отклоняться от нормы на целых 20 единиц, передает Москва 24.