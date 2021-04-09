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Общество9 апреля 2021 18:41

Тимофей Баженов: «Юрий Гагарин – навечно в истории космонавтики»

Известный телеведущий и общественник прокомментировал запуск российского космического корабля «Ю. А. Гагарин»
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Фото из музея космонавтики

Фото из музея космонавтики

«60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин первым совершил космический полет на околоземную орбиту. Так, благодаря упорной работе, которую вели наши учёные и конструкторы, началась новая эра в развитии человечества.

Сегодня, в честь Дня космонавтики, российский космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовал с 31-й площадки космодрома Байконур.

Мы гордимся российскими учёными, инженерами и космонавтами. Они внесли огромный вклад в освоение космического пространства человеком. Разработки наших конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов способствовали созданию уникальных технологий, которыми не обладает никто в мире.

Благодаря таким людям, Россия по праву носит статус великой космической державы. И мы не должны забывать достижения тех, кто посвятил свою жизнь изучению и освоению космоса», – поделился Тимофей Баженов.

Роскосмос прокомментировал, что корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») долетел до МКС и благополучно состыковался со станцией «Рассвет». На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Фото: Lucas Pezeta