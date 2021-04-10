Анатолий Вассерман: минимальный размер стипендии не должен опускаться ниже 15 тысяч рублей

Анатолий Вассерман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стипендия для студентов в университетах не должна опускаться ниже 15 тысяч рублей в месяц. Такое мнение высказал известный публицист и эксперт Анатолий Вассерман в ходе лекции, которую он провел для участников МГУТУ им. К.Г. Разумовского в преддверии Дня космонавтики в пятницу, 9 апреля.

Вассерман отметил, что будущее российской экономики остается за сложными высокотехнологичными производствами, а экономика знаний невозможна без высококвалифицированных специалистов и развития современной науки. По его словам, государству необходимо поддерживать учащихся университетов, повышая уровень стипендии до уровня прожиточного минимума.

«Учимся мы, конечно, не ради стипендии, а ради себя самих. Но стипендия должна давать возможность учиться, и быть не ниже прожиточного минимума. Сейчас он где-то в районе 15 тысяч рублей», - заявил он, отметив, что стипендию уже сейчас нужно повышать.

В ходе своей лекции Вассерман так же поделился своими воспоминаниями о первом полете человека в космос. Он рассказал, что в тот день бежал по двору, «задрав голову», и кричал так, что его услышали на кухне квартиры на третьем этаже: «Человек в космосе!».

«Это был совершенно непередаваемый восторг! По всей стране люди высыпали на улицы и шли с такими восторженными лицами, какие были разве что в День Победы», - сказал он.

Публицист упоминал один из плакатов, который был написан от руки, и очень ему запомнился. На нем было написано: «Все там будем!». «Это, к сожалению, пока не сбылось», - добавил Вассерман.

Напомним, как писал сайт kp.ru, к 60-летию первого полета человека в космос Минобороны РФ запустило на интернет-портале ведомства мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса», где представлены уникальные документы о первых советских космонавтах, а «Комсомольская правда» представила книгу «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе».