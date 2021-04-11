В одном из дворов Москвы перед подъездом провалился асфальт

Очевидцы снимают дыру на видео и выкладывают в соцсети

Один из роликов длится всего девять секунд. За это время мы видим открытую дверь подъезда номер два, местную жительницу с мобильником в руках и зияющую дыру на земле прямо перед домофоном. Это всё, что пока известно о происшествии на улице Сельскохозяйственная на севере столицы.

Если верить социальным сетям, сегодня днем, 11 апреля, грунт в этом месте не выдержал и рухнул, оголив подземные коммуникации. Точный адрес дома не называется.

Коммунальщики протянули вокруг ямы красно-белую ленту. И, видимо, скоро подвезут песок или щебень, чтобы ее засыпать.

В столичном управлении МЧС сообщили «Комсомолке», что сегодня на улицу Сельскохозяйственная вызова не было. И им о провале грунта ничего неизвестно.

- Самое главное, - пишут интернет-пользователи, - чтобы такую котловину ликвидировали до наступления темноты. Иначе точно кто-нибудь грохнется.

К 17.00 стало известно, что яму на севере Москвы почти всю засыпали песком. Это видно еще на одном видеоролике, который прислал «КП» местный житель.

В устранении провала задействовали трех человек. Один работал на маленьком экскаваторе. И двое разравнивали песок лопатами.