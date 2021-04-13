Москва запустила голосового помощника для сбора жалоб на самочувствие пациентов по телефону

Робот запишет жалобы больного, благодаря чему специалист сможет заранее с ними ознакомиться и уделить посетителю во время визита больше времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичных поликлиниках появился новый сервис: теперь перед приемом у врача пациенты могут сообщить о своем самочувствии по телефону голосовому помощнику. Робот запишет жалобы больного, благодаря чему специалист сможет заранее с ними ознакомиться и уделить посетителю во время визита больше времени.

- Единая цифровая платформа здравоохранения сегодня выступает фундаментом для внедрения умных решений и сервисов, которые позволяют предоставлять москвичам более качественные медицинские услуги и одновременно облегчить работу врачей, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В феврале этого года мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приемом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по SMS или через push-уведомление. Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор - опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Он будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС. Благодаря этому врач сможет больше времени уделить непосредственно осмотру пациента и общению с ним.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, новый сервис пока работает в тестовом режиме в пяти медучреждениях столицы: в городских поликлиниках №2, 8, 68 и 191, а также в консультативно-диагностической поликлинике №121. После его испытания будет принято решение о запуске робота и в других клиниках города.

Разработка голосового помощника стала возможной после того, как в Москве внедрили единую цифровую платформу здравоохранения, разработанную совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий. Робот работает как полноценный ассистент: он проводит опрос пациентов, обрабатывает обращения москвичей по записи на прием и принимает телефонные звонки. С помощью голосового помощника можно записаться на прием, перенести или отметить запись.

Кроме того, за сутки до похода в поликлинику виртуальный секретарь обзванивает записавшихся на прием москвичей и напоминает о времени визита к специалисту. В рамках пилотного проекта он заодно расспрашивает пациентов об их самочувствии и предлагает пройти опрос по жалобам на здоровье. Запись опроса автоматически передается в ЕМИАС и остается в протоколе осмотра. При необходимости лечащий специалист сможет отредактировать записи. Такой сервис экономит время медперсонала: уже в начале приема врач знает, с какой жалобой к нему обратился больной, и не будет тратить время на занесение данных в медицинскую карту. А значит, у медиков будет больше времени на общение с пациентом, проведение диагностического осмотра и рекомендации по лечению.