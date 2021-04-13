Москвичка выжила, упав с 10 этажа во время мытья окон instagram.com/degunino_dmitrovka_online/

Жительница Москвы чудом выжила, упав с 10 этажа. Москвичка пыталась помыть окно в квартире, когда потеряла равновесие и полетела вниз.

Все произошло около полудня 12 апреля. Хозяйка квартиры в доме 27/1 по улице Дубнинская забралась на подоконник и протирала открытую створку. Возможно, ее отвлек порыв ветра или кто-то из домочадцев. В итоге женщина полетала вниз.

Если бы пострадавшая рухнула на землю, то падение могло закончиться печально. Но волей случая, ее спас козырек подъезда.

Женщина упала на бетонную плиту и чудом осталась жива.

Прибывшие спасатели спустили ее на землю и передали врачам скорой помощи. Известно, что у москвички множественные переломы.

В марте в Уфе из окна квартиры на 12 этаже выпал шестилетний мальчик. Его спас сугроб, который еще не успел растаять возле дома.

Ребенок рухнул в снежную кучу и даже попытался сам встать после падения. Врачи доставили пострадавшего в больницу со множеством травм и ушибов, сообщает Пятый канал.