В России предложили снова ввести звание «Мать-героиня»

Многодетная мама москвичка Ольга Шульц в перинатальном центре имени Мухина. В 2018 году у нее родились четверняшки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России необходимо возродить почетное звание «Мать-героиня». Эту идею высказала лидер общественного движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая. В своем телеграм-канале она предложила закрепить звание «Мать-героиня» в законе о многодетных семьях, сделав его тем самым высшей степенью социального отличия многодетной женщины.

- Многодетные родители должны быть героями, - отметила лидер «Совета матерей России».

По мнению Татьяны Буцкой, возрождение такого почетного звания поможет решить демографическую проблему в стране. Сегодня стимулирование рождаемости - одна из приоритетных программ государства. Однако за три года в России так и не был принят закон о многодетных семьях. Такой закон необходим для того, чтобы закрепить все меры государственной поддержки многодетных родителей. Проблему необходимо срочно решать: только в прошлом году население нашей страны уменьшилось на 688 тысяч человек.

- Эксперты говорят о разных вариантах развития событий. По негативном сценарию, к 2036 году нас станет на 10 миллионов. Меньше на половину Москвы!, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Лидер «Совета матерей России» предлагает существенно расширить в законопроекте список льгот для многодетных семей. Например, учитывать все декретные отпуска в трудовом стаже. При этом оплачиваемый период по уходу за ребенком необходимо продлить с полутора лет до трехлетнего возраста малыша.

Еще одна проблема — доступное высшее образование: по мнению Буцкой, необходимо увеличить количество бюджетных мест в вузах для абитуриентов из многодетных семей. Государство может помочь многодетным родителям и с жильем, погашая за каждого рожденного ребенка определенную сумму по ипотечному кредиту.

- Мы должны разработать программу по обеспечению жильем семей с детьми. При втором ребенке списывать 30% суммы ипотечного кредита, при рождении третеьего — 60%, при с появлением четвертого — компенсировать все выплаты по ипотеке, - считает лидер «Совета матерей России».

Татьяна Буцкая также предлагает увеличивать материнским капитал с каждым ребенком в семье. По ее мнению, за второго малыша нужно начислять не доплату, а полноценную выплату, как и за первого. А за третьего и каждого последующего ребенка выдавать по одному миллиону рублей.

- Закон даст уверенность в завтрашнем дне не только многодетной семье, но и той, которая сегодня еще только планирует рождение первого ребенка. Они же могут планировать родить не одного, не двух, а как минимум трех-четырех, когда поймут, что их квартирные, финансовый вопросы, проблемы образования детей, трудового стажа, достойной пенсии, будут решены, - подчеркивает Татьяна Буцкая.

Напомним, впервые звание «Мать-героиня» было введено в СССР во время Великой Отечественной войны. Таким образом правительство хотело поддержать многодетных матерей, потерявших сыновей на полях сражений. В последний раз звание «Мать-героиня» в нашей стране присуждалось в 1991 году.