BCG: МЭШ развивается в трех измерениях – создание инфраструктуры, удобства для учителя и ученика

Эксперты особо отметили уникальную образовательную платформу «МЭШ» («Московская электронная школа»).

Москва признана одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. Крупнейшая международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала исследование, в котором сравнила цифровую среду в средних образовательных учреждениях 11 крупных городов планеты. Российская столица в рейтинге заняла лидирующие позиции благодаря результативности, оснащенности и уникальности цифровых сервисов.

Москва вошла в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности вместе с Сингапуром и Таллином. Во всех школах столицы еще в 2018 году появились интерактивные панели, Wi-Fi, ноутбуки для педагогов многие другие технические средства, помогающие в процессе обучения. По мнению исследователей, Москве удалось создать уникальную цифровую среду, обеспечив ученикам широкий доступ к образованию. В городе действует одна из крупнейших школьных систем мира, Москва входит в число лучших в мировых рейтингах PISA (международной программы по оценке образовательных достижений).

Эксперты особо отметили уникальную образовательную платформу «МЭШ» («Московская электронная школа»). Такие системы есть только в четырех из десяти участвовавших в сравнительном анализе городов — в Сингапуре, Торонто, Стокгольме и Лос-Анджелесе. С момента своего образования в 2016 году «МЭШ» стала одной из основных цифровых площадок столичного образования. Система содержит более 50 тысяч сценариев уроков, примерно девяти тысяч видеоуроков, почти две тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников, около 140 тысяч образовательных интерактивных приложений, 11 уникальных лабораторий, и 245 произведений художественной литературы. С прошлого года доступ к «МЭШ» получили пользователи со всего мира.

Сейчас «МЭШ» развивается в трех направлениях. Во-первых, благодаря ей ученики могут изучать интересующий их предмет в любом месте и в любое время. Во-вторых, «МЭШ» помогает педагогам сделать процесс обучения более интересным и познавательным и одновременно является площадкой для профессионального развития. В-третьих, платформа создает цифровую среду учебного процесса и повышает эффективность образовательных ресурсов.

Цифровая среда помогла московскому образованию без проблем перейти на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса. С первых дней карантина педагоги и школьники получили доступ ко всем информационным ресурсам. За время удаленки 87% учителей оценили оснащенность своего дистанционного рабочего места как хорошую или отличную. Педагогам, у которых не было необходимых для проведения занятий гаджетов, выдали 234 тысячи устройств.