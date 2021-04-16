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Общество16 апреля 2021 10:11

Собянин предложил выбрать имя для московских ярмарок и рынков

Москвичи могут проголосовать за понравившиеся варианты на портале «Активный гражданин»
Ксения БОГДАНОВА
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Новое название объединит рынки Москвы под единым брендом.

Новое название объединит рынки Москвы под единым брендом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У московских ярмарок и рынков появится собственный бренд. Выбрать имя и логотип, который объединит все торговые площадки столицы, предложил мэр Сергей Собянин. В блоге на своем персональном сайте глава города предложил москвичам выбрать лучшие варианты названия, проголосовав на портале «Активный гражданин».

Сегодня ярмарки и рынки Москвы пользуются большой популярностью не только у жителей города, но и у гостей столицы и туристов. По словам мэра, новый бренд сделает столичные торговые площадки легко узнаваемыми.

- Комфортный город немыслим без продовольственных рынков и ярмарок, торгующих свежей и разнообразной продукцией. Они не заменяют обычных магазинов, но служат важным дополнением к ним, - написал Сергей Собянин. - Возрождение рыночной и ярмарочной торговли мы начали с ярмарок выходного дня, которые были открыты во всех районах города. Но со временем стало понятно, что обычные тенты – это все-таки сезонная история. Торговать зимой в них неудобно.

Так в 2017 году в павильоне на Семеновской площади была открыта первая круглогодичная ярмарка. Ее преимущества сразу оценили и продавцы, и покупатели: в теплом павильоне комфортно находиться в любое время года. Сейчас в столице действуют 45 круглогодичных ярмарок, еще 20 планируется оборудовать в этом году.

- А через пару лет их будет около 80, - пообещал мэр. - Многие ярмарки расположены на площадках фестивалей «Московские сезоны» и стали популярными общественными местами, притягивающими людей.

Архитекторы разработали для них особый дизайн павильонов, придумав несколько оригинальных стилей. На ярмарках представлен самый широкий ассортимент продукции - овощи и фрукты, рыбная, мясная и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, мёд, соленья и полуфабрикаты из многих регионов России и других стран. Особенно покупателям полюбились местные продукты, которые поставляются на прилавки из фермерских и личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен и небольших пекарен.

Сергей Собянин отметил еще одну положительную тенденцию, наметившуюся в последние годы. Крупный бизнес начал вкладываться в реконструкцию старых сельскохозяйственных рынков Москвы, построенных еще во времена СССР, создавая на них современные и комфортные гастромаркеты. Теперь это не только торговые ряды, но и рестораны, кафе, площадки для досуга и общения, объединенные под одной крышей. Москвичи приходят сюда, чтобы попробовать кухни разных стран мира, пообщаться и приятно провести время. За последние годы второе рождение пережили Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки, скоро будет реконструирован Кунцевский рынок.

- По большому счету, круглогодичные ярмарки и рынки – это уже не только торговля, но и новое культурное явление, вполне сопоставимое по качеству, а часто и превосходящее аналогичные места других мировых городов, - рассказал Сергей Собянин. - Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города.

Голосование за новое имя и логотип столичных ярмарок началось на платформе «Активный гражданин» 16 апреля. Москвичам предлагается выбрать одно из четырех названий – «Московские рынки», «Московские ряды», «Московские ярмарки», «МосРынок» либо предложить собственный вариант.