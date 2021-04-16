Мэр столицы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 млн рублей

Власти Москвы опубликовали декларацию о доходах мэра и правительства города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 миллиона рублей. В прошлом году доходы столичного градоначальника составили 8,23 миллиона рублей. Таким образом за год заработки Сергея Собянина выросли на 10 тысяч рублей. Декларация о доходах государственных гражданских служащих столицы за 2020 год была опубликована в пятницу, 16 апреля на сайте мэра и правительства Москвы .

Сергей Собянин, как и ранее, является владельцем квартиры общей площадью 308 кв. метров. При этом в списке имущества отсутствует гараж площадью 26,8 кв. метров, хозяином которого мэр числился годом раньше. Судя по декларации, у главы города нет ни автомобиля, ни какого-либо другого транспортного средства.

В декларации указываются доходы и других столичных чиновников. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в 2020 году заработал 15 миллионов 106 тысяч рублей. Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова - 14 миллионов 811 тысяч рублей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман указал доход в 13 миллионов 150 тысяч рублей.

Одним из лидеров списка московских госслужащих с самыми большими заработками стал руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. За 2020 год он заработал 127 миллионов 964 тысячи рублей. А самый большой доход среди столичных чиновников, согласно декларации, получил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. В 2020 году руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города заработал более 216,6 млн рублей.

По словам пресс-секретаря главы Дептранса Алёны Ереминой, большую часть задекларированной Ликсутовым суммы составляет доход от продажи элитных апартаментов. В прошлом году он продал квартиру в Москва-Сити, недвижимость принадлежала ему с 2012 года.

- Этим объясняется основная часть дохода - почти 200 миллионов рублей, - прокомментировала Алёна Еремина. - В настоящий момент в собственности у него остался только частный дом в поселке Внуковское. Оставшаяся часть доходов - доход по месту работы в правительстве Москвы. Иных источников дохода у Ликсутова нет.

В декларации за 2020 год Максим Ликсутов указал, что является хозяином частного дома. Глава московского Дептранса также владеет легковым автомобилем «Mercedes-Benz G63 AMG» и двумя мотоциклами – «Harley-Davidson V-ROD Muscle» и «Ducati XDiavel S».