Тимофей Баженов прокомментировал важность защиты населения от кибермошенников

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«К сожалению, кибермошенничество каждый день находит новые лазейки, как обойти закон. Так, например, раньше для получения электронной подписи злоумышленники пользовались услугами алкоголиков и бомжей, то сейчас в зоне риска и добропорядочные граждане, так как ксерокопии их паспортов попросту продаются недобросовестными сотрудниками в различных организациях» – пояснил Тимофей Баженов.

Он добавил, что с помощью удостоверяющих центров мошенники проделывают тысячи сделок, умудряясь возвращать НДС с фиктивных фирм. Также из-за доступности получения ЭЦП, аферисты с легкостью могут воспользоваться подписью и открыть на человека фирму-однодневку, или продать его недвижимость. При этом доказать непричастность гражданина в суде весьма проблематично.

Далее известный тележурналист и общественник отметил, что на данный момент у правоохранительных органов недостаточно нужных инструментов и ресурсов для пресечения подобных преступлений, и связано это в первую очередь с несовершенством законодательства.

По его словам, государство начинает понимать важность защиты населения от кибермошенников, и теперь всё зависит от того, как быстро соответствующие законы будут разработаны и приняты Госдумой РФ.