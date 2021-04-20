Собянин: Средства от размещения зелёных облигаций направят на улучшение экологии города

Важная часть «зеленого проекта» - замена городских автобусов на электробусы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У московских властей появятся «зеленые облигации»: концепцию их выпуска утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Средства, вырученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование городских экологических проектов, в том числе на снижение вредных выбросов в атмосферу.

- В настоящее время Московская биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга, которые позволят «зеленым» облигациям регионов и муниципалитетов России обращаться в секторе устойчивого развития. После изменения этих правил «зеленые» облигации Москвы смогут приобретать инвесторы, заинтересованные в экологически ответственном размещении своих средств, - сообщила пресс-служба мэра после заседания президиума правительства города.

Средства, полученные от размещения экологических ценных бумаг в 2021-2023 годах, правительство Москвы планирует направить на модернизацию системы городского транспорта. Согласно Концепции зелёных облигаций, городские власти профинансируют вырученными деньгами строительство 18 станций и более 43 километров линий Большой кольцевой линии московского метро.

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километрой, на линии разместятся 31 станция и 3 электродепо, включая существующий участок «Каховская-Каширская». Сейчас БКЛ готова на 74%, а строительство тоннелей завершено на 95%.

После того, как к 2023 году оставшиеся участки Большой кольцевой линии будут запущены в эксплуатацию, количество городского транспорта на дорогах Москвы существенно снизится. Экологи предсказывают, что ежедневно около 10 тысяч автомобилей перестанут выезжать на улицы столицы. По подсчетам специалистов, объем выбросов загрязняющих веществ уменьшится на 885,5 тонн в год, а выбросов CO2 – на 20,9 тысяч тонн в год.

Проект строительства Большой кольцевой линии включает в себя и другие природоохранные меры. Например, проекты по очищению атмосферного воздуха, снижению шума, охране подземных вод, а также вторичной переработки мусора, который появляется во время строительства.

Еще она важная часть Концепции «зеленых» облигаций - замена городских автобусов на электробусы. Эксперты подсчитали: один автобус класса Евро-4 за год выбрасывает в атмосферу 290,5 килограммов загрязняющих веществ. Тогда как косвенные выбросы загрязняющих веществ от подзарядки одного электробуса составляют всего 30 килограммов в год. Выбросы CO2 одного дизельного автобуса в среднем составляют 64,9 тонн/год, выбросы электробуса – 4,4 тонны в год.

Сейчас городские маршруты обслуживают 600 электробусов, которые подпитываются от 100 зарядных станций. Планируется, что до 2023 года столичный парк пополнят еще 1675 электробусов.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, концепция «зеленых» облигаций Москвы полностью принципам «зеленых» облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ.