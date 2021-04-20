Собянин поддержал инициативу бизнеса провести «Миллион призов» для вакцинировавшихся москвичей старшего возраста

Сергей Собянин поддержал идею бизнес-сообщества города провести акцию «Миллион призов» для москвичей старшего возраста, вакцинировавшихся от COVID-19. Фото: REUTERS

Сергей Собянин поддержал идею бизнес-сообщества города провести акцию «Миллион призов» для москвичей старшего возраста, вакцинировавшихся от COVID-19. По мнению мэра столицы, такой проект станет для пожилых людей дополнительным стимулом сделать прививку.

- Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками, - написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр считает, что пожилым москвичам, сделавшим прививку, можно предоставлять целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Финансирование программы может быть организовано за счет сбора пожертвований среди предпринимателей Москвы.

- Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса. А правительство Москвы обеспечит всю необходимую организационную поддержку, - пообещал Сергей Собянин. - Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса «Миллион призов».

Напомним, летом 2020 года правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата впервые организовали акцию «Миллион призов». Призовой фонд программы составил более 2 миллиардов рублей. Обладателей выигравших кодов определяли случайной выборкой с помощью компьютера. Воспользоваться выигрышем москвичи могли до 31 декабря 2020 года. В акции «Миллион призов» приняли участие около 3 миллионов москвичей. Потратить выигрыш можно было на скидки в ресторанах, супермаркетах, магазинах, музеях и в общественном транспорте. Также горожане перечисляли денежные призы в благотворительные фонды.

В последние две недели столичные медики отмечают рост заболеваемости ковидом. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве было выявлено 2 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в больницы и клиники были госпитализированы 903 человека.

В столице развернута масштабная вакцинация: привиться от коронавируса можно одном из пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8 до 20 часов. Прививки делают и в частных медицинских клиниках, а также в торговых центрах. Первым выездную бригаду врачей у себя принял ГУМ. А с 21 апреля привиться от COVID-19 можно будет и в ЦУМе, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В скором времени вакцинацию начнут проводить еще в двух торговых центрах Москвы – «Шангал» и «XL Дмитровка». Во всех торговых центрах прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи.