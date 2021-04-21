Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Около 30% от программы заимствований Москвы направим на зеленые проекты»

Электробус на улицах Москвы. Фото: Павел КЛОКОВ

В конце мая правительство Москвы планирует приступить к размещению зеленых облигаций. Объем выпуска составит 70 миллиардов рублей. Облигации выпускаются с постоянным купоном на срок семь лет. Об этом заявил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С учетом двух ранее утвержденных выпусков общим объемом 140 миллиардов рублей, около 30 процентов от программы заимствований Москвы планируется направить на финансирование зеленых проектов, - сказал заммэра. - В частности, за счет полученных от размещения средств планируется профинансировать строительство БКЛ метрополитена и замену автобусного парка города на электробусы. Эти проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей».

Напомним, правительством Москвы утверждена концепция зеленых облигаций, содержащая информацию о проектах, на финансирование которых будут направлены средства от выпуска облигаций, о расходовании средств, а также о том, как город будет отчитываться о расходовании средств и реализации проектов. В конце апреля планируется утверждение решения об эмиссии выпуска. После этого пройдет серия road show среди российских и иностранных инвесторов. Способом размещения облигаций выбран букбилдинг.

«Планируемый выпуск соответствует Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) и рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ, - отметил Владимир Ефимов. - Соответствие международным и национальным принципам и стандартам в сфере зеленого финансирования будет подтверждено рейтинговым агентством «Эксперт РА» – квалифицированной независимой организацией. Кроме того, сейчас Московская Биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга для обеспечения возможности обращения зеленых облигаций субъектов РФ в Секторе устойчивого развития. В случае утверждения этих изменений, город будет заинтересован во включении зеленых облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития».