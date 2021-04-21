В Мытищах неизвестный изнасиловал школьницу в Центральном парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подмосковных Мытищах неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнюю школьницу на территории Центрального парка культуры и отдыха. Теперь полицейские ищут преступника, который, по некоторым данным, уже был судим за подобное преступление.

Все случилось 17 апреля. В тот день девушка поссорилась с матерью и ушла гулять. Около полуночи женщина позвонила дочери и потребовала вернуться домой. К тому моменту подросток успела попробовать алкоголь в компании малознакомых мужчин. Один из участников посиделок вызвался проводить девушку домой, заверил, что ночью через Центральный парк лучше не ходить одной.

- Оказавшись в парке мужчина затащил жертву в лесной массив и изнасиловал. Он также заставил ее заниматься с ним половыми извращениями, - рассказал источник ФАН.

Только спустя два дня пострадавшая рассказала обо всем матери. Отношения в семье не ладятся, между матерью и дочерью часто возникают ссоры и поэтому школьница опасалась делать признание.

По данному факту следователи СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Личность предполагаемого преступника удалось установить. Он житель другого региона и был судим за аналогичное преступление.

В ближайшее время стражи порядка надеются задержать преступника, ему грозит до 15 лет лишения свободы.