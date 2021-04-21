«Жары не видно»: синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Москвичей предупредили, что жары на майские праздники не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным прогнозам, май в этом году будет прохладным. Об этом заявил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Метеоролог отметил, что пока делать подробный прогноз на майские праздники еще рано, но жары в обозримом будущем в столичном регионе не предвидится.

«Жары не видно, скажем так, на первые праздники. Но эти прогнозы по дням достаточно информативны на сроки порядка пяти или семи суток. Все-таки до 1 мая еще достаточно далеко», — цитирует эксперта Пятый канал.

При этом Киктев добавил, что в целом май, конечно, будет теплее апреля, однако насколько может потеплеть в столице, сказать пока сложно.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что уже в начале следующей недели погода чуть улучшится. В городе потеплеет до 10-12 градусов, пасмурные дни сменятся переменной облачностью и даже солнцем, передает телеканал «360».

При этом предстоящее лето синоптики обещают теплым. По данным Гидрометцентра, вероятность того, что температура в летний период будет в районе или даже выше нормы – весьма велика, передает сайт «Свободная пресса».