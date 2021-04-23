Ректор РХТУ Александр Мажуга: «Отъезд ученых из России - проблема для отечественной науки

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Отъезд отечественных ученых за рубеж — серьезная проблема для России, считает ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Руководитель одного из крупнейших вузов страны рассказал, что, по его мнению, необходимо предпринять, чтобы остановить «отток мозгов» за границу.

С 2012 года число ученых, уехавших из России в другие страны, выросло в пять раз. Такую печальную статистику ранее привел главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин. Александр Мажуга согласен с тем, что эта тенденция может оказаться угрожающей для отечественной науки.

- Действительно, проблема есть с отъездом ученых из нашей страны. Вот я закончил МГУ в 2002 году, половина с курса уехала за границу, - сообщил Александр Мажуга в эфире радиостанции «Говорит Москва». - Конечно, сейчас такого оттока нет, это нельзя сравнить с 2000 годом, он намного уменьшился, но все ровно такая тенденция есть, и в последнее время она чуть усилилась.

Предотвратить массовый отъезд ученых за рубеж сможет создание максимально комфортных условий для их работы. Мажуга уверен, что для специалистов наличие удобств, комфортной среды важнее заработка.

- Для ученого самое главное - это инфраструктура, современное оборудование и критическая масса ученых вокруг, - отметил руководитель РХТУ.

Еще одним стимулом для деятелей науки может стать популяризация научных достижений, масштабное информирование о заслугах отечественных ученых.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. Родился в 1980 году в Москве. В 2002 году окончил химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2003 работал на кафедре органической химии химического факультета МГУ. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. С 2016 года - профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2017 году был назначен и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, с мая 2018 года - ректор РХТУ.

Сейчас Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Александр Мажуга - автор более 250 научных статей.