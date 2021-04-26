Благотворительный фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три» Светланы Разворотневой прошел в Печатниках

Фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три» прошел по инициативе члена Общественной палаты и правозащитницы Светланы Разворотневой. Фото: Сергей ХАРЛАМОВ.

Фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три» прошел 25 апреля в московском районе Печатники. Главная цель мероприятия - привлечь внимание москвичей к проблеме жестокого обращения с животными и помочь приюту «Петчатники», в котором сегодня живут 1956 псов и 88 кошек. Организаторы стремились не только вовлечь в работу волонтеров, но и найти для питомцев новую любящую семью.

Праздник прошел по инициативе члена Общественной палаты и правозащитницы Светланы Разворотневой. По ее словам, Печатники станут стартовой площадкой для реализации дальнейших инициатив в области защиты прав животных в других районах Москвы. В планах зоозащитников – устроить подобные акции в других районах столицы, чтобы осветить проблему бездомных животных и привлечь внимание властей к проблемам содержания приютов.

- Идея фестиваля родилась, когда мы попали в приют для бездомных животных «Печатники», - рассказала Светлана Разворотнева. - Несмотря на прекрасный уход за кошками и собаками, очевидно, что им необходима социализация. А волонтеров отчаянно не хватает.

В муниципальном приюте «Печатники» собаки и кошки живут в безопасных и комфортных условиях. У питомцев достаточно еды, им регулярно чистят вольеры, их ежедневно выгуливают сотрудники приюта и волонтеры. Но животные отчаянно нуждаются в социализации. Светлана Разворотнева напомнила, что многие из этих животных в прошлом пережили травму, им нужно снова научиться доверять человеку. И главное – обрести новый до с любящими хозяевами.

Правозащитница считает, что закон о жестоком обращении с животными требует доработки. По ее мнению также необходимо ввести льготные программы стерилизации животных для тех, кто не может сам заплатить за эту операцию.

- Подобные программы помогут, например, бабушкам, которые не в состоянии оплатить стерилизацию и, как правило, имеют много кошек, - считает Светлана Разворотнева. - Кроме того, сейчас вступает в действие закон о жестоком обращении с животными и, по мнению зоозащитников, он не совершенен. Поэтому мы планируем наблюдать за правоприменительной практикой и будем предлагать внести в него поправки.

Фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три» стал настоящим праздником для всех, кто неравнодушен к проблемам животных. Его участникам показали мастер-классы по уходу за собаками и кошками. К празднику присоединились и те москвичи, у кого уже есть домашние животные: для них провели конкурс на самую обаятельную собаку. Этот титул достался песику по кличке Николь, получившей в подарок лакомства. Жители района Печатники собрали большую корзину лакомств для питомцев приюта, чьи фотографии были размещены здесь же, на выставке.

Детям аниматоры из молодежного клуба «Лиса» предложили построить «будку добра». Настоящая деревянная будка для собаки символизировала собой идею о том, что у каждого животного должен быть свой дом. Еще одним организатором праздника выступил Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду». По словам волонтера фонда Евгении Мамаевой фонд плотно работает со многими российскими приютами, оказывая помощь в лечении, стерилизации и устройстве собак и кошек в новые руки. За восемь лет фонд помог более чем двум тысячам животных.

- Подобные фестивали учат любить животных и помогать им, - отметила Евгения Мамаева.