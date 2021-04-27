На Москву и Московскую область 27 апреля 2021 обрушился снегопад

В Москве и Московской области начался снегопад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 27 апреля, в Москве и Московской области начался снегопад.

На фоне непогоды пробки на дорогах достигли шести баллов. При этом, как отмечают многие водители, они уже поменяли зимнюю резину.

Согласно данным Гидрометцентра, днем во вторник, 27 апреля, в Москве и Московской области ожидается температура от +7 до +9 градусов. Кроме того, согласно прогнозам, будут небольшие дожди и западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики говорили о климатических качелях в последний месяц весны в Москве и Центральной России. Согласно прогнозам, начало мая будет прохладным, но после наступит потепление с превышением нормы.

По данным синоптиков, в Первомай в столице и Подмосковье ожидается похолодание с небольшими дождями, а ко Дню Победы потеплеет до 15 – 20 градусов тепла.