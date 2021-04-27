Тимофей Баженов заявил о готовности выдвинуться в депутаты Госдумы РФ

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Сегодня в северо-восточном округе столицы прошло заседание круглого стола московского отделения ОНФ. Обсуждалась одна из самых животрепещущих тем для москвичей «Будущее зеленых зон Москвы: «тихое» уничтожение или системное озеленение».

Доклад по проблемам обеспечения благоприятной окружающей среды на основе анализа обращений жителей прочитал известный телеведущий, лидер общественного движения – Тимофей Баженов.

Выступающие отметили запрос населения на благоприятную окружающую среду. Особенно это важно для жителей Москвы, в которой по мере развития городской инфраструктуры неуклонно сокращается количество зеленых насаждений, растет нагрузка на городские парки и охраняемые природные территории.

В итоге, участники «круглого стола», пришли к заключению, что сохранение и развитие зелёных зон —неотъемлемая часть права граждан на благоприятную экологическую среду.

Это право требует совершенствования законодательства не только в экологической сфере, но и в смежных отраслях. Принятие данных изменений возможно только на федеральном уровне.

Автор фото: Максим МАНЮРОВ

Во время дебатов по наиболее наболевшим вопросам экологии и озеленения, Александра Кашурникова – волонтёр акции «Мы вместе», участница команды «Молодёжки ОНФ», предложила Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Государственной Думы.

«Принимая во внимание вашу известность, общественную работу, глубокое знание проблем экологии и проблематики районов северо-востока Москвы, хочу предложить вам выдвинуться в депутаты Госдумы». Её предложение было единодушно поддержано участниками круглого стола.

Тимофей Баженов ответил, что всегда готов работать на благо москвичей.

«Я готов побороться за мандат депутата, если вы даёте мне такой кредит доверия. За время работы Движения Баженова, я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы, у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопасней».