Космонавт Романенко рассказал, как заинтересовать детей космосом

Депутат Госдумы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Фото: Андрей ПЕТРОВ.

Проблема одержимости детей гаджетами хорошо знакома каждому родителю. Депутат Госдумы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко считает, что отвлечь ребенка от виртуальной реальности помогут естественные науки и технические специальности, в том числе космические. Если вовлекать детей в ракетно-космические кружки и авиамоделирование, у них останется гораздо времени на соцсети и игры.

- Мы со стороны властей должны увлечь детей новым или хорошо забытым старым интересным направлением — это ракетно-космические кружки и авиамоделирование, - рассказал Роман Романенко.

Герой России уверен, что занятия в таких кружках пробудит у детей интерес к наукам и станет отличной альтернативой гаджетам. Увлечение авиацией и космосом позволит ребятам раскрыть свой потенциал и, возможно, поможет определиться с выбором будущей профессии.

- Мы должны приложить все усилия, чтобы детей развивать в этом направлении, помочь им определиться с будущей профессией. Среди них могут быть те, кто будут строить, конструировать, изобретать технические средства для полета в космос, - считает летчик-космонавт. - Возможно, кто-то захочет стать космонавтом. Их потенциал нам необходимо раскрыть.

Ранее Романенко предложил ввести в Москве компенсацию для родителей, возмещающую им половину затрат на занятия детей спортом и на проезд к местам соревнований. Депутат Госдумы считает, что такая мера поддержки семей будет хорошим стимулом популяризации спорта у детей и подростков.

Романенко также предложил разработать государственную программу частичной компенсации туристических поездок для пенсионеров. По его мнению, Правительство могло бы увеличить сумму туристического кэшбэка для людей старшего возраста с 20 до 30%. Но главное, считает космонавт, всем без исключения пожилым людям нужно предоставить возможность путешествовать по родной стране. Для этого необходимо ввести ежегодные субсидии, которые позволили бы пенсионерам отправляться в поездки по России.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.