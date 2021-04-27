Анатолий Вассерман предрек России новый «цифровой» социализм

Известный публицист, эрудит и политический аналитик Анатолий Вассерман. Фото из личного архива.

Оригинальную концепцию организации социально-экономической системы России, опирающуюся на высокие технологии, предложил Анатолий Вассерман. Известный публицист, эрудит и политический аналитик назвал ее «Социализм 2.0». Новая версия хозяйствования будет широко использовать цифровые возможности, благодаря чему, по мнению Вассермана, в ближайшем будущем все производство окажется в общественной собственности.

- Это принципиально новая версия организации хозяйствования, опирающаяся на цифровые возможности. В скором будущем – по моим оценкам, лет через десять – станет возможно планировать все мировое производство, как единое целое, и управлять им, как единым целым, - рассказал Вассерман. - Это фактически означает, что все производственные мощности окажутся в общественной собственности, а именно в этом определение социализма – это общественная собственность на средства производства.

Эксперт уверен, что «Социализм 2.0» сможет восстановить в России все те хорошие наработки, которые были утеряны в советские годы.

- Я уверен в том, что в первые годы деятельности «Социализма 2.0» первоочередной целью будет восстановление практически всего того, что мы успели порушить в унаследованном от первого социализма, при сохранении того хорошего, что мы успели сделать, даже несмотря на рыночные условия, - отметил Вассерман.

Одно из главных условий новой версии социализма — бесплатная медицина и образование, которые государство должно обеспечить своему населению.

- Если эти две возможности безвозмездно обеспечивает государство, то получается наилучшее состояние народа в целом – и по уровню образования, и по состоянию здоровья. А это, в свою очередь, гарантирует несоизмеримо высокий уровень отдачи во всех отношениях, - считает публицист.

Прежде, чем запускать в жизнь новую версию социализма, эксперт предлагает провести масштабные исследования. Они помогут понять, как правильно распорядиться открывающимися возможностями.

- Нужно провести очень большой комплекс исследований, но если мы запоздаем с этим, то процесс пойдет стихийно, а значит, с большой вероятностью, катастрофично, - предупреждает Вассерман.

Ранее публицист назвал проведенную Правительством РФ пенсионную реформу ошибочной и безосновательной. По мнению аналитика, изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок. Известный эрудит требует от властей и Госдумы вернуться к прежним возрастным рамкам: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Вассерман также выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.