В Москве ожидается гроза и сильный ветер 30 апреля 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

На Москву и Московскую область надвигается гроза. Синоптики прогнозируют усиление ветра и дожди. В связи с этим объявлен «желтый уровень» погодной опасности.

Непогода подберется к столице ближе к 12:00 30 апреля и будет буйствовать до 06:00 1 мая. В отдельных районах возможны грозы.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, сообщает «Москва 24».

Экстренное предупреждение будет действовать с 09:00 30 апреля до 03:00 1 мая.

В ночные часы температура воздуха опустится до 4–6 градусов тепла. В пятницу днем будет в пределах +13…+15 тепла.

А 2 мая, когда православные отмечают Светлое Христово Воскресенье, возможны заморозки. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов.

Только к 3 характер погоды изменится, так как в центральную Россию придет средиземноморский циклон.

Ранее стало известно, во сколько москвичам обойдется пасхальный набор в 2021 году. В среднем за необходимые ингредиенты придется заплатить 500-700 рублей.

Спрос на такую продукция стремительно растет. Популярностью пользуются яйца - большинство приобретают их в упаковках по тридцать штук. Кроме того, востребованы наборы для их окраски и наборы для украшения куличей, сообщает Подмосковье сегодня.