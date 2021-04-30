В марте выручка стоматологических клиник Москвы выросла до 4,4 миллиарда рублей

Столичная стоматологическая отрасль полностью восстановилась после ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте этого года выручка московских стоматологий достигла 4,4 миллиарда рублей, превысив показатели марта прошлого года на 37%. Столичная стоматологическая отрасль полностью восстановилась после ограничений, с которыми она столкнулась в апреле-июне 2020 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, все пострадавшие от пандемии отрасли московской экономики показали в марте рост в целом на 32 процента.

«В начале апреля 2020 года все столичные частные стоматологии были вынуждены приостановить свою работу, - отметил министр. - Экстренную стоматологическую помощь москвичам оказывали только государственные поликлиники. В результате обороты стоматологий, составлявшие в феврале 2020 года 3,5 миллиарда рублей, в апреле упали до 800 миллионов рублей. Полностью ограничения на деятельность частных стоматологий были сняты в середине июня 2020, и уже к концу этого месяца обороты отрасли выросли до 2,8 миллиарда рублей, а в декабре минувшего года достигли 3,9 миллиарда рублей».

По данным Аналитического центра Москвы, цены на услуги дантистов в Москве с марта 2020 года по март 2021 года выросли в среднем на 3,7%. Частным клиникам столицы удалось сдержать сильное повышение стоимости услуг протезирования. Изготовление протеза в марте 2021-го стоило примерно 21,7 тысячи рублей, а изготовление коронки – 10 тысяч, что, соответственно, всего на 1,8% и 1,7% дороже, чем в марте 2020 года. По России в целом рост цен на услуги стоматологов был выше. К примеру, изготовление и установка протезов в регионах стала дороже на 20%, коронок – на 13,6%. Рост цен на услуги стоматологов объясняется, в частности, повышением стоимости импортных препаратов для лечения, реставрации и протезирования зубов.