С чистого листа: «Комсомольская правда» вышла с пустой обложкой

«Комсомольская правда» вышла с пустой обложкой

Таким инновационным образом наша медиагруппа поддержала акцию «Уборка на миллион», инициированную Procter & Gamble и «Пятёрочкой».

Зачастую для качественной уборки и полного переосмысления домашнего пространства простой организованности недостаточно. Привычка накапливать вещи и заполнять ими балконы, антресоли, гаражи и дачи известна многим россиянам. И, пожалуй, у каждого есть в запасе какой-то предмет, который пора бы выкинуть, но жалко.

Тем не менее, весна традиционно ассоциируется с обновлением и перерождением, и в это время принято избавляться от всего лишнего и приводить в порядок себя и окружающий мир. КП и P&G решили напомнить об этой традиции и выступить с белой обложкой в качестве манифеста чистоты перед многотысячной аудиторией газеты.

Таким инновационным образом наша медиагруппа поддержала акцию «Уборка на миллион», инициированную Procter & Gamble и «Пятёрочкой».

«Будучи экспертами в сфере чистоты и уюта мы также запускаем исследование на тему хранения россиянами ненужных вещей и уборки, — отмечает Руслан Ноздряков, старший директор по корпоративным коммуникациям P&G в Восточной Европе. — По итогам исследования мы расскажем о том, что и где хранят люди, как долго, какие вещи утилизируют чаще, а какие — реже, и постараемся найти закономерности».

А благодаря акции «Уборка на миллион» отмыть окна, постирать шторы и до скрипа натереть полы станет не только полезным делом, но и экономически выгодным. С 15 апреля по 31 мая каждый, кто купит в «Пятёрочке» минимум два товара для стирки, уборки или мытья посуды под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy и Mr. Proper, сможет выиграть миллион рублей на ремонт. Результаты акции будут объявлены 6 июня этого года. Правила и условия акции: 5kacleaning.pgbonus.ru.