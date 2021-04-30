Киргизская и таджикская диаспоры Москвы призвали соотечественников к сдержанности

С призывом не поддаваться на провокации и сохранить мир в Москве выступили лидеры киргизской и таджикской диаспор. Главы национальных общин обратились к проживающим в столице соотечественниками и заявили о важности соблюдения законов и общественного правопорядка, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

- Лидеры и представители киргизских и таджикских национальных общин и диаспор в Москве в целях обеспечения межнационального согласия в столице, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с вооруженным инцидентом 28-29 апреля 2021 года на границе двух стран обращаются к киргизам и таджикам и призывают не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве, - говорится в сообщении ведомства. - Нельзя допустить переноса напряженной ситуации в этих странах на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов.

Главы диаспор призвали граждан своих стран, находящихся на территории нашей страны, строго соблюдать законы России.

- Призываем проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств, - подчеркнули лидеры киргизской и таджикской диаспор столицы. - Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиаплатформах к противоправных действиям.

В сообщении пресс-службы столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей подчеркивается, что в ответ на провокации и противоправные действия к нарушителям порядка могут быть применены наказания в соответствии с законом, вплоть до обращения в правоохранительные органы.

- Москва традиционно была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в Российской Федерации и ее столице - Москве - зависят от каждого из нас, вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданами России или других стран, - отметили представители национальных диаспор.