«Намусорил в лесу – убери за собой»: Лидер экологического движения Баженов рассказал о правилах проведения пикников на природе

Тележурналист и лидер экологического общественного движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Глава общественного экологического движения, известный тележурналист Тимофей Баженов призвал россиян бережно относиться к природе и не допускать возгорания лесов во время майских праздников Эколог предупредил о том, что разводить костры в лесу не рекомендуется, а если отдыхающие решили пожарить шашлык на природе, это следует делать только в специально отведенных местах. Впереди длинные майские выходные, и многое зависит от того, насколько сознательно мы будем относиться к окружающей среде.

- Разводить костры в лесных массивах крайне нежелательно. Если человек хочет пожарить шашлыки, то он должен это сделать в тех местах, которые специально отведены для подобных акций. В случае нарушения будет выписан штраф, - предупредил лидер общественного движения.

Тимофей Баженов напомнил, что нужно соблюдать элементарные правила общественной гигиены и всегда убирать за собой мусор.

- Если вы решили провести пикник, то будьте добры захватить с собой мусор. Если вы принесли сумки тяжелые с едой и оборудованием для пикника, то, покидая место, положите мусор в те же самые сумки, - посоветовал тележурналист.

Эколог предупредил, что если пикник устраивали вне городской черты, следует собрать весь мусор и увезти его с собой в город. А там – рассортировать его и разложить по мусорным бачкам в зависимости от типа отходов.

И, конечно, во время майских праздников не стоит забывать о мерах защиты от коронавируса. Баженов призвал москвичей внимательнее отнестись к своему здоровью и к безопасности окружающих.

- Главная моя просьба ко всем отдыхающим - не собираться большими группами, использовать методы санитарной защиты – маски и перчатки. Конечно же, соблюдать социальную дистанцию, - отметил эколог.

Тимофей Баженов - лидер некоммерческого общественного экологического движения, главная цель которого - воспитание бережного отношения к окружающей среде, повышение экологической культуры. Известный журналист (по образованию – биолог, закончил МГУ с красным дипломом), автор и ведущий многих телепередач о природе: «Дикий мир», «Рейтинг Баженова», «Рекорды моей планеты», «Кастинг Баженова», «Жить в доме и другие полезные вещи», «Как устроен мир».

Ранее Тимофей Баженов заявил, что просветительские программы об экологии на ТВ и радио должны выходить в прайм-тайм. Это поможет сформировать у россиян правильное отношение к охране окружающей среды. Журналист высказался о необходимости обязать государственные телевизионные и радиовещательные компании показывать экопросветительские передачи в наиболее популярное у аудитории время. Он также отметил, что важной частью экологического просвещения должна стать популяризация бережного отношения к природе среди детей. Только так в России вырастет поколение, для которого забота об экологии и окружающей среде станет образом жизни.

Кроме того, Баженов выступает за ужесточение наказания владельцев промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды. Для этого государству необходимо ввести постоянную систему мониторинга за всеми выбросами в атмосферу. Телеведущий напомнил, что президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию акцентировал особое внимание на экологической ответственности граждан и предприятий. В числе главных приоритетов природоохранной политики страны глава государства назвал снижение объема вредных выбросов с помощью жесткого контроля. Тимофей Баженов отметил, что такая система контроля должна действовать на постоянной основе.