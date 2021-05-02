Вассерман выступил против экспериментов с 4-дневной рабочей неделей

Политический аналитик Анатолий Вассеман. Фото: личный архив А. Вассермана.

Введение в России четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на доходах людей, заявил известный аналитик, политический консультант и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, прежде чем внедрять такой эксперимент в масштабах всей страны, необходимо все тщательно взвесить и просчитать.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что перевод России на четырехдневную рабочую неделю можно начинать постепенно, «в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний».

Вассерман уверен: прежде чем переходить к практическому воплощению такого эксперимента в жизнь, необходимо проанализировать все возможные последствия. Аналитик предупредил, что введение четырехдневной рабочей недели может ударить по заработкам россиян.

- Тут нужны не эксперименты, а конкретные расчеты, - подчеркнул политический консультант. - Опираясь на уже имеющиеся статистические данные, нужно понять, сможет ли повышение производительности труда при 4-дневной рабочей неделе компенсировать потери пятого дня. В случае, если производительность труда останется прежней, то она может не компенсировать потерянный рабочий день, а это значит, что зарплата у людей упадет.

Известный эрудит считает, что провести расчеты можно, используя данные о работе россиян в праздники.

- Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда, - рассказал аналитик.

Анатолий Вассерман считает, что пока идея введения 4-дневной рабочей недели не имеет ничего общего с реальной жизнью: по его мнению, это «красивые слова, не подкрепленные никакими расчетами».

- Если будут расчеты, доказывающие, что такой эксперимент хотя бы имеет смысл, тогда можно его проводить, - подчеркнул эксперт.

Накануне, 30 апреля, был переиздана книга Анатолия Вассермана «Чем капитализм хуже социализма». Политический труд публициста посвящен разработанной им для России новой социально – экономической модели «Социализм 2.0». Вассерман предложил оригинальную концепцию организации социальной системы и экономики России, опирающуюся на высокие технологии.

Ранее Анатолий Вассерман заявил о необходимости отмены пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию в России. По его мнению, реформа была несправедливой, плохо продуманной и ошибочной. Знаменитый эрудит считает безосновательными аргументы правительства в защиту повышения пенсионного возраста. Вассерман уверен, что пенсионная реформа лишила россиян социальных прав и права на заслуженный отдых. Изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок. Вассерман настаивает на необходимости вернуться к прежним возрастным параметрам выхода на пенсию. Женщины должны уходить на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины - в 60. А если человек хочет вести активную жизнь и работать – это должно быть его личным выбором.

Вассерман также выступает с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.