Ученый-химик Александр Мажуга рассказал о последствиях отказа от бензиновых автомобилей в РФ

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Если Россия вдвое сократит количество автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, это позволить уменьшить загрязнение атмосферы в нашей стране на 45%. Об этом журналистам 3 мая рассказал доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. При этом химик подчеркнул, что отечественные предприятия столкнутся с проблемой безопасной утилизации водородных двигателей и аккумуляторов.

О постепенном переходе России на экологичный транспорт недавно заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В апреле 2021 года он сообщил, что российские власти собираются поэтапно отказываться от машин с двигателями внутреннего сгорания и внедрять в потребление модели, работающие на водороде, электричестве и газе. С 2030 года правительство РФ планирует установить для производителей автомобилей требование по доле продаж «зеленого транспорта».

- Если в России около 100% транспорта работает на двигателе внутреннего сгорания, выхлопные газы которых ответственны за 90% всех загрязнений воздуха, то двойное сокращение их доли пропорционально снизит уровень загрязнения воздуха, - прокомментировал Александр Мажуга.

Ученый спрогнозировал, что постепенный переход на альтернативное топливо потребует безотлагательного решения задачи по безопасной утилизации двигателей и аккумуляторов.

- Не менее важно, чтобы предприятия обеспечивали безопасную переработку водородных двигателей или аккумуляторов, а появление большого числа электромобилей актуализирует вопрос безопасной утилизации аккумуляторных батарей, - считает ректор РХТУ.

Для того, чтобы автопроизводители с 2030 года наладили в нашей стране производство «зеленого» транспорта, им необходима поддержка со стороны государства, подчеркнул Александр Мажуга. Правительство могло бы помочь предприятиям России, разработав пакет стимулирующих мер, например, налоговые льготы. В апреле глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что власти собираются ввести льготы для отказа от энергоемких технологий.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночатиц.

Ранее Мажуга высказался за наращивание в стране научных исследований: по мнению ректора РХТУ, это поможет России достичь геополитического лидерства. От того, как дальше будут развиваться научные исследования, зависит положение нашей страны в международной политике. Россия первой ответила на вызов пандемии и создала вакцину от коронавируса. Чтобы российские ученые и дальше проявляли себя в мировой науке, государству необходимо обратить особое внимание на финансирование их исследований и создание комфортных условий работы. Мажуга уверен: для сохранения мирового первенства нужно привлекать новые инвестиции и улучшать условия труда ученых.