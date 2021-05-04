Анатолий Вассерман рассказал, как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых сотрудников

Политический аналитик Анатолий Вассеман. Фото: личный архив А. Вассермана.

Известный аналитик Анатолий Вассерман считает несправедливым большой разрыв между зарплатами топ-менеджеров компаний и простых сотрудников. По мнению публициста, разницу в доходах необходимо уменьшать на законодательном уровне.

- Необходимо создать закон, который поможет избежать разрыва в зарплатах. Это возможно даже без серьезных изменений экономического законодательства, - заявил аналитик.

Сейчас зарплаты руководителей многих компаний несоизмеримо выше, чем оклады их подчиненных. При этом топ-менеджеры сосредоточены только на извлечении прибыли и не заботятся о материальном стимулировании подчиненных.

- Пока в законе об акционерных обществах написано, что главная задача предприятия - это извлечение прибыли, ничего не изменится, - уверен Вассерман. - Эффективных менеджеров жизни работников в принципе не волнуют. Они не понимают, что прибыль, в конечном счете, обеспечивают именно работники. Топ-менеджеры чаще всего рассуждают так: чтобы корова больше доилась и меньше ела, ее надо чаще доить и меньше кормить.

Принцип обязательного соотношения окладов руководителей с заработком остальных сотрудников сейчас применяется только в федеральных государственных учреждениях. При этом еще в 2016 году Центробанк заявил, что не собирается обязывать публичные компании раскрывать доходы топ-менеджеров, чтобы не усиливать социальную напряженность и избежать криминальных рисков.

Ранее Анатолий Вассерман выступил против введения четырехдневной рабочей недели. Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что перевод России на четырехдневную рабочую неделю можно начинать постепенно, «в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний». Вассерман уверен: прежде чем переходить к практическому воплощению такого эксперимента в жизнь, необходимо проанализировать все возможные последствия. Аналитик предупредил, что введение четырехдневной рабочей недели может ударить по заработкам россиян. По его мнению, прежде чем внедрять такой эксперимент в масштабах всей страны, необходимо все тщательно взвесить и просчитать.

Вассерман также выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.