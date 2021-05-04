«Прагматичное и адекватное решение»: Политолог прокомментировал регистрацию Баженова на предварительное голосование «Единой России»

Тележурналист и лидер экологического общественного движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Известный телеведущий Тимофей Баженов зарегистрировался на предварительное голосование «Единой России». При условии победы на внутрипартийных выборах лидер общественного экологического движения будет баллотироваться в Государственную думу от партии «Единая Россия».

Как подчеркнул телеведущий, он идет на выборы, чтобы добиться решения многих значимых для жителей столицы проблем – как экологических, так и социальных. Это невозможно без внесения поправок в законы и изменения принципов работы самой власти.

- Убежден, во власти, в партии «Единая Россия» нужные новые лица – активные, неравнодушные, честные и открытые люди. Кто не убегает от «острых» проблем, готов работать, засучив рукава, и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в «Единой России» таких людей станет большинство, – публично обратился телеведущий к своим сторонникам.

Решение тележурналиста баллотироваться в Госдуму прокомментировал директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский: политолог назвал Баженова одним из самых сильных и узнаваемых кандидатов, выдвигающихся в Госдуму от округов Москвы. Потуремский считает, что в плюс Баженову работают его харизма и яркий образ. Вместе с тем лидер общественного движения хорошо знаком с проблемами города и знает, чего от него ждут избиратели.

- Что касается партийного выбора Баженова, то здесь можно сказать, что решение это прагматичное и адекватное, - считает Виктор Потуремский. - Баженов здесь выбирает наиболее конструктивную партию, чей ресурс он может сполна использовать для реализации своей программы.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Тимофей Баженов - интересный кандидат именно для Москвы. Его хорошо знают как журналиста и телеведущего.

- С другой стороны, это человек, который умеет поддерживать очень верную интонацию разговора. Его участие в праймериз добавит яркости и остроты избирательной кампании, - отметил Минченко.

Тимофей Баженов - лидер некоммерческого общественного экологического движения, главная цель которого - воспитание бережного отношения к окружающей среде, повышение экологической культуры. Известный журналист (по образованию – биолог, закончил МГУ с красным дипломом), автор и ведущий многих телепередач о природе: «Дикий мир», «Рейтинг Баженова», «Рекорды моей планеты», «Кастинг Баженова», «Жить в доме и другие полезные вещи», «Как устроен мир».