Москвичей предупредили о штормовом ветре 6 мая 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей московского региона предупредили о штормовом ветре. Непогода обрушится на Москву и Подмосковье 6 мая. Об этом сообщает МЧС Московской области.

Жителям региона были отправлены сообщения с предупреждениями о сложных погодных условиях и рекомендациях оставаться дома.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сложные погодные условия сохранятся весь четверг, 6 мая.

Жителям советуют не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Если нельзя отложить выход на улицу, то лучше выбирать маршруты, вдали от мостов, рекламных щитов и линий электропередач, сообщает телеканал «360».

Только к 10 мая в регион придет настоящее тепло. Установится летняя погода, воздух прогреется до +25 градусов. Предыдущий раз аналогичные показатели фиксировали 9 мая 2014 года. Тогда потеплело до +20 градусов, пишет РИАМО.