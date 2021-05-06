Лётчик-космонавт Роман Романенко заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей ИВАНОВ.

В Южном Бутово появится Аллея Славы ветеранов локальных войн и конфликтов. Она увековечит память всех, кто рисковал своей жизнью ради защиты Отечества. По словам Героя России, летчика-космонавта Романа Романенко, с просьбой о создании Аллеи обратились жители района и Совет Ветеранов, которые давно хотели установить в Южном Бутово памятный знак. Аллея станет не только местом притяжения для жителей района, но и площадкой для проведения памятных дат и мероприятий.

- В Южном Бутове многие мечтают об этом, у ветеранов нет места, где они могут помянуть павших однополчан, поклониться им, просто встретиться и вспомнить прошлое, провести памятное мероприятие, связанное с историей всей страны и района, - отметил депутат Госдумы Роман Романенко.

Место для будущей Аллеи выбирали ветераны вместе с управой района. Проект мемориала уже разработан. На аллее появятся стелы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и заключенным фашистских концлагерей, войнам-афганцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

- Везде будут небольшие тематические композиции, где можно собраться ветеранам. Например, только в Бутове у нас около 100 тысяч ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС живут, - рассказал Герой России.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Недавно Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму VIII созыва. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 города Москвы. В Госдуме космонавт собирается представлять Юго-Запад столицы. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, а также два района Южного административного округа - Южное и Центральное Чертаново

Ранее Романенко выступил с инициативой ввести сертификаты для военных пенсионеров на первое трудоустройство после увольнения в запас. Герой России предложил выдавать материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги получат работодатели, принимающие к себе на работу военных пенсионеров. Таким образом предприятия и компании смогут компенсировать свои затраты на налоги и социальные выплаты. По словам космонавта, у военных пенсионеров часто возникают трудности в адаптации на гражданской жизни. Такие сертификаты станут хорошей материальной поддержкой и стимулом для работодателей принимать на работу бывших военных.