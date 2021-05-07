Ректор РХТУ почтил память героев ВОВ у памятника Маршалу Бирюзову. Фото: Полина Коник

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга почтил память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы у памятного знака Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову в московском районе Щукино, а также поздравил жителей и активистов района с предстоящим праздником Победы.

Мажуга отметил, что северо-запад столицы можно с полным правом назвать округом, где с особым вниманием относятся к памяти героев Великой Отечественной войны. Он обратил внимание на то, что 27 мест на карте округа «носят имена тех, без кого невозможно представить Победу».

«Сегодня мы собрались у памятника Маршалу Бирюзову, чтобы почтить память всех героев. Сергей Семенович Бирюзов принимал участие в Донбасской и Ясско-Кишиневской операциях, освобождал Крым и Югославию ... С 1965 года его имя носит улица в районе Щукино», - сказал ректор РХТУ.

Он также напомнил, что после войны Бирюзов много сделал для становления и развития войск Советского Союза, в том числе Ракетных сил стратегического назначения, а также лично руководил подготовкой и проведением учений. Кроме того, советский маршал участвовал в разработке новых принципов организации разных видов вооруженных сил.

В ходе разговора с жителями и активистами района Щукино ректор РХТУ отметил, что ветеранов нужно окружить теплом и заботой, а также необходимо научить молодое поколение заботливо относиться к своей истории и бережно хранить свидетельства очевидцев событий.

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