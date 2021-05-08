Как выйти из леса, если заблудился, рассказал директор поискового отряда "ЛизаАлерт"

Люди в лесу могут ориентироваться по специально развешенным заранее оранжевым табличкам. Фото: пресс- служба "Лиза-алерт".

Координатор поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” Олег Леонов рассказал о системе быстрой навигации в лесу. 8 мая в Истринском районе Подмосковья специалисты провели мероприятие в рамках проекта «Стрелки», позволяющее заблудившимся в лесополосе самостоятельно найти выход в населенный пункт.

По словам Леонова, люди в лесу могут ориентироваться по специально развешенным заранее оранжевым табличкам, которые хорошо видны издалека и легко привлекают внимание человека. Также во многих местах размещена краткая инструкция о том, что делать, если человек заблудился.

«Там, где установлены подобные указатели, количество заявок на поиск сократилось до минимума. Они помогают людям выйти из леса самостоятельно, даже если они заблудились. Проект экономит ресурсы отряда - мы исключаем из зоны поисков огромные лесные участки и тратим свои силы на другие заявки, давая больше шансов на спасение другим потерявшимся», - сказал Леонов.

Отряд «ЛизаАлерт» присоединился к проекту «Стрелки» более двух лет назад. Основная задача проекта - размещать таблички с указанием направления выхода из леса. Стрелки-указатели крепятся к деревьям на высоте примерно двух метров от земли.

Специалист отметил, что с каждым годом заявок о пропаже людей становится все больше. Именно поэтому, проанализировав количество пропаж и места их обнаружения, специалисты намечают, где дальше развешивать указатели. Ко всему прочему, они все время контролируют, чтобы стрелки и памятки о том, как выбраться самостоятельно из леса оставались на месте. Такой подход, по мнению специалистов, дает потерявшимся больше шансов на выживание.

Так, Одинцовский городской округ оказался одним из лидирующих по количеству потерявшихся в лесах за последние годы. Об этом рассказал Владимир Святловский, руководитель проекта «Стрелки» поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".