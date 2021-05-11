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Общество11 мая 2021 19:51

Доктор Румянцев: Бесплатное санаторно-курортное лечение положительно скажется на состоянии здоровья россиян

Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева предложил обеспечивать путевками всех пенсионеров
Ксения БОГДАНОВА
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Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, известный онколог Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, известный онколог Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, известный онколог Александр Румянцев уверен, что всех пенсионеров России необходимо обеспечивать бесплатными путевками в санатории и на курорты. Бесплатное санаторно-курортное лечение не только положительно скажется на здоровье старшего поколения, но и даст мощный импульс для развития российского здравоохранения. Об этом академик РАН заявил 11 мая во время визита в санаторий «Вороново».

- Всех пенсионеров государство должно обеспечить бесплатным санаторно-курортным лечением. Это улучшит состояние здоровья населения, продлит жизнь пенсионерам, – отметил доктор Румянцев.

Санаторий «Вороново» является лечебно-реабилитационным центром Минэкономразвития России. На встрече с руководителем медицинского учреждения Антоном Плотниковым Александр Румянцев поднял и другие вопросы обеспечения санаторного лечения для пенсионеров. В частности, эксперты обсудили, хватит в российских санаториях койко-мест для всех пожилых пациентов, что из оборудования следует приобрести, чтобы модернизировать отечественные курорты, и врачей каких профилей нужно будет дополнительно принять на работу для лечения пенсионеров.

По мнению Антона Плотникова, идея доктора Румянцева о бесплатном санаторном лечении для пенсионеров несомненно заслуживает внимания и поддержки государства.

- Государственное финансирование этого вопроса позволило бы санаториям круглый год иметь высокую заполняемость, а значит, стабильный доход. Это поспособствует развитию самих учреждений, поможет в закупке нового оборудования, - считает Антон Плотников.

Санаторий «Вороново» принимает на лечение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Лечебное учреждение располагается в историческом здании, облик которого не менялся с XVIII века.

Ранее Александр Румянцев высказался о том, что государство должно организовывать постоянные программы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения. Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева отметил, что участникам сражений необходимы регулярная материальная помощь, бесплатные лекарства и медицинское наблюдение. Оказывать поддержку ветеранам власти должны круглый год, а не только накануне Дня Победы. Зачастую чиновники вспоминают о героях войны лишь перед 9 мая и игнорируют их нужды в другие дни.

- Ветеранам нужно давать возможность за счет государства регулярно лечиться в санаториях. И все это лишь то немногое, что мы можем для них сделать, - подчеркнул доктор Румянцев. - Мы должны перенести наше искреннее чувство благодарности на весь год. Только так мы сможем достойно отблагодарить ветеранов за великий подвиг.