Светлана Разворотнева: Законодательство по обращению с отходами необходимо менять

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева обсудила с журналистами проблему переработки ТКО. Фото: Сергей ХАРЛАМОВ.

Систему переработки мусора в России необходимо менять таким образом, чтобы она была выгодна гражданам и бизнесу, считает известная правозащитница, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Для этого необходимо менять действующее законодательство. Проблему обращения с ТКО Светлана Разворотнева обсудила с журналистами во время посещения экспозиции интерактивного музея Экоцентра «Сборка». Визит состоялся по инициативе правозащитницы с целью популяризации раздельного сбора мусора. Участники поездки познакомились с самыми экологичными и комфортными способами сортировки твердых бытовых отходов.

- Наша страна испытывает на себе колоссальную экологическую нагрузку, которая неизбежно сказывается на здоровье её жителей, - отметила Светлана Разворотнева. - Сейчас система по обращению с отходами не эффективна: они практически не сортируются, очень малая их часть поступает в переработку. Страдает экология, растут платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами.

По мнению правозащитницы, действующая в нашей стране система производства товаров и схема обращения с ТКО способствуют увеличению количества мусора. Чтобы уменьшить объемы отходов, нужно, чтобы предприятия уже на этапе производства предусматривали циклы «жизни» своих товаров и способы их сортировки и утилизации.

- Действующее законодательство необходимо менять таким образом, чтобы система переработки отходов была экономически выгодна бизнесу и людям, которые ответственно относятся к раздельному сбору, - подчеркнула Светлана Разворотнева. - Граждане должны иметь возможность беспрепятственно сдавать сырье рядом с домом и были материально мотивированными за эту работу. Не менее важно изменить систему оплаты за вывоз отходов: региональные операторы должны получать средства граждан по факту, то есть за количество вывозимого мусора, а не по нормативу.

Экоцентр «Сборка» - уникальный проект, подобные центры, по мнению Светланы Разворотневой, должны появиться в каждом районе Москвы. При этом правозащитница отметила, что экоцентру требуется всесторонняя государственная поддержка. Кроме сортировки и утилизации мусора сотрудники «Сборки» ведут активную общественную и благотворительную деятельность. Одна из последних акций экоцентра — сбор книг для московской клинической больницы №67. Светлана Разворотнева присоединилась к этой акции и привезла книги для больничной библиотеки.

Напомним, в марте член Общественной палаты Светлана Разворотнева заявила о своем намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы VIII-го созыва. Правозащитница собирается баллотироваться по 201-му избирательному округу Москвы. Для этого Разворотнева подала заявление в приемную комиссию партии «Единая Россия» об участии в предварительном голосовании, которое пройдет в мае.