Ректор РХТУ Мажуга: Санитарная безопасность РФ невозможна без использования искусственного интеллекта

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Искусственный интеллект может быть задействован для мониторинга и предотвращения вирусных угроз, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Ученый предложил использовать возможности искусственного разума в рамках проекта санитарного барьера, о создании которого заявили в Правительстве РФ.

О начале работ над санитарным барьером, способным защитить нашу страну от проникновения инфекций извне, 12 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая с отчетом о работе правительства РФ перед депутатами Госдумы, Мишустин рассказал, что такой барьер сможет минимизировать риск распространения инфекционных заболеваний.

По мнению Александра Мажуги, отечественные ученые способны создать технологии, которые лягут в основу санитарного щита России.

- Для формирования санитарного щита, который защитит страну от опасных инфекций и сведет к минимуму риск их проникновения в Россию, важно разрабатывать и внедрять новые технологии, подключать искусственный интеллект для своевременного и качественного мониторинга всех возникающих угроз, поиска очагов заражения, - отметил глава РХТУ.

Ученый считает, что возможности искусственного интеллекта необходимо использовать как можно шире. Например, он пригодится в разработке лекарств, с его помощью можно контролировать соблюдение социальной дистанции и вести оперативный статистический учет.

Александр Мажуга также отметил, что на первом этапе создания санитарного щита государству необходимо обеспечить массовую вакцинацию и масштабное тестирование населения. Для этого следует оснастить диагностические лаборатории необходимым современным оборудоваием.

- На новый уровень должна выйти и наша лабораторная диагностика: в их распоряжении должно быть высокоточное оборудование, - считает Мажуга.

Ректор РХТУ отметил ключевую роль ученых в создании санитарного щита и предложил разработать новые образовательные программы. Именно они в будущем станут основой для создания новых стандартов национальной безопасности.

Напомним, 21 апреля во время ежегодного Послания к Совету Федерации РФ необходимость создания санитарного щита отметил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что стране необходимы надежные барьеры в сфере санитарной и биологической безопасности. Санитарный щит России должен предусматривать возможность оперативного реагирования на внешние угрозы, чтобы, в случае появления такой же опасной инфекции, как COVID-19, страна была готова разработать собственные тест-системы в течение четырех дней.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом нижней палаты российского парламента, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.