В России предложили ввести почетные звания для медсестер, дающие право на льготы

Татьяна Буцкая предложила учредить почетное звание «Заслуженная медсестра Российской Федерации». Фото: Екатерина Храмова

В России следует ввести почетные звания для медсестер, дающие право на льготы и доплаты. Это может повысить привлекательность профессии и стать формой признания заслуг медицинских работников. Об этом в среду, 12 мая, заявили лидер общественного движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая и главврач детской поликлиники №7 Елена Кац в ходе встречи с медиками по случаю Международного дня медицинской сестры.

Татьяна Буцкая предложила учредить почетное звание «Заслуженная медсестра Российской Федерации», присваивать которое будут за верность профессии и особые успехи в помощи пациентам. Обладатель такого статуса получит привилегии в виде доплаты к заработной плате, льгот при выходе на пенсию, а также 50% скидку на услуги ЖКХ, газ и медикаменты.

- Медсестра сегодня одна из самых востребованных России специальностей, однако из дефицит испытывают во всех медицинских учреждениях. Потребность в специалистах среднего звена превышает 100 тысяч человек. Повышение статуса медсестер позволит сохранить существующие кадры и привлечь новые, - отметила глава «Совета Матерей».

Елена Кац заметила, что медицинские сестры ближе всех к пациентам, именно от них зачастую зависит, насколько быстро пойдет процесс выздоровления. Труд медсестер нелегок и должен быть отмечен особо, подчеркнула главный врач.

Она предложила ввести еще одно звание - «Московская медсестра» - для тех, кто трудится в медучреждениях российской столицы. Такое звание также предусматривает прибавку к зарплате.

Отмечается, что проблема недооценки труда среднего звена характерна не только для системы здравоохранения. Елена Кац и Татьяна Буцкая отметили, что почти ничего не слышно о сиделках на дому, социальных работниках, сотрудниках сферы жилищно-коммунального хозяйства. В «Совете Матерей» подчеркнули, что свои доплаты и знаки признания специалистов среднего звена должны появиться во всех отраслях.