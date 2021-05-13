В Москве создадут площадки для сбора электронных отходов

Всё собранное и отсортированное оборудование для утилизации поступит на завод Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице планируется проект по сбору вышедшего из строя электронного и электротехнического оборудования. Его создаёт компания «Корпорация Экополис» в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение между компанией и городом будет подписано в 2021 году на 20 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас прорабатываются детали соглашения, согласно которому город передаст инвестору существующие, но неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием, - рассказал заместитель мэра. - На этих площадях будет проводиться сбор электротехники. Потом ее переработают на уже существующих заводах компании».

Это будет первое ГЧП-соглашение в сфере обращения с электронными отходами. При этом объекты останутся в собственности Москвы.

«Всё собранное и отсортированное оборудование для утилизации поступит на завод «Экотехпром», входящий в состав «Корпорации Экополис», - объяснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - После переработки полученная продукция – металлы и пластики – будут направлены на промышленные предприятия Москвы, в том числе на завод «Экопласт», локализованный в особой экономической зоне «Технополис «Москва» и также входящий в состав корпорации. Реализация проекта позволит Москве перенять лучший мировой опыт утилизации электронных отходов и, соответственно, снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду».

Столица одной из первых в России начала использовать различные формы ГЧП. Такое партнерство позволяет инвесторам обеспечить долгосрочный стабильный доход и защиту государства от многих рисков, а городу – привлечь новые компетенции и повысить эффективность использования бюджетных средств. Последние пять лет Москва занимает лидирующие позиции в Рейтинге субъектов РФ по уровню развития ГЧП, составляемом Минэкономразвития России.

С 2013 года в Москве заключено более 250 ГЧП-договоров. Объём инвестиций по ним сегодня превышает 1 триллион рублей. Только за 2020 год инвестиции в такие проекты увеличились почти на 124 миллиарда рублей.