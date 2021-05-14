Участок салатовой ветки метро открылся на 10 дней раньше срока

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро открылся раньше срока Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Закрытый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» открылся раньше срока. Несколько станций салатовой ветки должны были оставаться закрытыми еще десять дней, однако движение поездов было запущено уже утром в пятницу, 14 мая.

«Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров», - цитирует сообщение пресс-службы столичной подземки Москва 24.

Напомним, участок между станциями «Дубровка» и «Волжская» закрыли 1 мая для проходки тоннеля Большой кольцевой линии. Первоначально предполагалось, что работы в этом районе будут продолжаться до 23 мая, однако бригаде удалось справиться с задачей намного раньше, передает ФАН.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, за время ремонта на закрытых станциях работники также успели обновить пассажирскую инфраструктуру, отремонтировать железнодорожные пути и даже сделать косметических ремонт на платформах и вестибюлях, передает телеканал «360».