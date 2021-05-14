Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Москва нарастила экспорт здорового питания на 13,5%»

Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы в 2020 году увеличился на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем годом ранее. Фото: Shutterstock

Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы в 2020 году увеличился на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт здорового питания в прошлом году составил 154,21 миллиона долларов, или 183,54 тысячи тонн, - отметил заммэра. - По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5 процентов в денежном и на 40,9 процента в натуральном выражении. На долю столицы приходится 12 процентов общероссийского экспорта здорового питания».

По данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году московские товары здорового питания отправлялись в 81 страну. Основными странами-покупателями московской продукции стали Беларусь, Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан. А среди популярных московских товаров на зарубежных рынках находятся: пищевые добавки (56,21 млн. долларов), мюсли (7,64 млн. долларов), готовые ореховые смеси (3,15 млн. долларов) и фруктовые соки (2,80 млн. долларов).

«К популярной продукции также относятся пшеничные отруби - их было отправлено за рубеж в объеме 125,11 тысяч тонн на сумму 18,86 миллиона долларов, - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Количество покупателей этой продукции оказалось ограничено - всего 8 рынков сбыта, но географическая структура достаточна сконцентрирована. Почти весь экспорт приходится на Турцию (18,68 млн. долларов)».

Всего к мировым покупателям пшеничных отрубей эксперты относят Турцию, Вьетнам, Германию, Нидерланды, Марокко, Ирландию и Малайзию.